«مدني أبوظبي» يدعو أصحاب المباني والمنشآت لتعزيز السلامة الوقائية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعا العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، أمس، خلال ملتقى ملاك ومشغلي العقارات، لتعزيز السلامة الوقائية للمباني والمنشآت بالتنسيق مع لجنة أنظمة الغاز، والتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتعزيز أمن وسلامة المباني السكنية والمنشآت في إمارة أبوظبي، لرفع نسبة ومستوى الأمن والسلامة.

وأكد أن تضافر الجهود مع ملاك العقارات والمنشآت والمباني، سيسهم في رفع معايير الأمن والسلامة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن أهمية الملتقى تكمن في مدى تعاون وتضافر الجهود التي تساعد في المحافظة على معايير الأمن والسلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت.

بدوره، ناشد العقيد الدكتور فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أصحاب المباني والمنشآت، ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، والتأكد من الحصول على شهادة استيفاء للمباني والمنشآت، موضحاً أن شهادة الاستيفاء تصدر من «الهيئة» للمباني والمنشآت والتي يثبت بموجبها استيفاء المبنى أو المنشأة لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق.

وقال العقيد عيسى عبدالله المرزوقي مدير مبادرة المسح الميداني في هيئة أبوظبي للدفاع المدني: أطلقت «الهيئة» مبادرة المسح الميداني خلال شهر مايو الماضي، وذلك بناءً على متطلبات تعزيز السلامة الوقائية للمباني والمنشآت بإمارة أبوظبي.

وأوضح المرزوقي أنه تم وضع إطار عمل لتنفيذ مبادرة المسح الميداني على المباني والمنشآت الحيوية للوقوف على مدى الامتثال لاشتراطات الوقاية والسلامة، وتشجيع ثقافة السلامة الوقائية لمجتمع إمارة أبوظبي.

بدوره، قال المهندس عبدالرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة في دائرة الطاقة أبوظبي وعضو لجنة سلامة الغاز: من الضروري توفير عقود صيانة معتمدة، وبحسب معايير الصحة والسلامة، للتأكد من سلامة المبنى أو المنشأة.

ولفت إلى أن لجنة سلامة الغاز، تتضمن: الحوكمة والقوانين وسجل البيانات والربط الإلكتروني والخطة الإعلامية التوعوية والإجراءات التصحيحية والتفتيش والتحليل. وأشار إلى أن تقرير إنجاز اللجنة، كشف عن أن نسبة الإنجاز بلغت 62% وشملت نشاطات اللجنة كل من: 12من أعضاء اللجنة (أطراف حكومية) و45 اجتماعاً و10 ورش عمل و7 زيارات ميدانية من قبل أعضاء اللجنة و40 عضواً من الأطراف المعنية الخارجية، وتشمل الأطراف المعنية الخارجية ممثلين من ملاك المباني ومفتشي الطرف الثالث وشركات تشغيل وصيانة الغاز ومقاولي الغاز. ولفت إلى أن مستجدات مشروع تعزيز أمن وسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في المباني والتي تتضمن: 2800 مبنى مستهدف في إمارة أبوظبي، و278 مبنى تم تفتيشها و463 مبنى مستهدفاً عالي الخطورة، و239 منشأة تم تقييم سلامة أنظمة الغاز، وإغلاق 10 منشآت لمخالفة سلامة أنظمة الغاز.

وأوضح العلوي أنه تم إغلاق منشآت ومبانٍ لمخالفتها سلامة أنظمة الغاز، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي ليس الإغلاق والمخالفة، بل لرفع مستوى الأمن والسلامة، واستيفاء شروط الوقاية والسلامة.