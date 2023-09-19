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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كومنولث جزر البهاما

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كومنولث جزر البهاما
20 سبتمبر 2023 01:46

أبوظبي (وام)

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد توني جودي، سفير كومنولث جزر البهاما لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير كومنولث جزر البهاما الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
وزارة الخارجية
جزر البهاما
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