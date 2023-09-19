22 جهة حكومية تعرض 350 شاغراً وظيفياً في «رؤية الإمارات للوظائف»

دبي (الاتحاد)

زارت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتقت عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعرفت معاليها، خلال جولتها في المنصة، على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الحكومة المشاركة في المنصة.

واستمعت إلى شرح من الفلاسي حول جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

في غضون ذلك، شهدت منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إقبالاً كبيراً من المواهب الإماراتية التي تتطلع للإسهام في مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات.

ويشارك في منصة حكومة دبي في النسخة الثانية والعشرين من معرض رؤية الإمارات للوظائف الذي بدأ أمس ويستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، 22 جهة حكومية، تعرض نحو 350 شاغراً وظيفياً، لأبناء الإمارات من الجنسين، وفي مختلف التخصصات، وتحمل المنصة شعار «مواهب مستدامة».

وأكد عبد الله الفلاسي حرص الدائرة على تأهيل أبناء الإمارات لشغل وظائف المستقبل، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، فإن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تركز اهتمامها على صنع مستقبل الكوادر الإماراتية الآن، وتعمل على استقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، مشيراً إلى أن معرض رؤية الإمارات للوظائف، يمثل فرصة مهمة للتعرف على المواهب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والتواصل مع الشباب والشابات الإماراتيين الذين يتطلعون للإسهام في مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها الإمارات.

وأضاف عبد الله الفلاسي، أن حكومة دبي تولي ملف التوطين أهمية كبيرة، باعتباره أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات، وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الاستثمار في القدرات والطاقات الشابة والعمل على بناء اقتصاد المعرفة.

وعلى هامش الدورة الحالية لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، مشروع «صمم مستقبلك الوظيفي» والموجهة لخريجي الجامعات وطلاب الثانوية العامة، والذي يتيح للطلاب تصميم مستقبلهم الوظيفي، وطموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة، ووضع خط زمني لمستقبلهم الوظيفي ابتداءً من العام الجاري 2023 وحتى عام 2037.

ويوفر هذا المشروع معلومات لصناع القرار في الدائرة لوضع الاستراتيجيات والخطط للوظائف والتخصصات المستقبلية والتي تتناسب مع تطلعات الشباب الإماراتي.

منصة

صممت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «منصة حكومة دبي» تصميماً مبتكراً يتماشى مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، والمقرر تنظيمه في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، إذ تم إطلاق مسميات بيئية على القاعات في المنصة مثل: المحيطات، الأنهار، الشلالات، الغابات، القرم، الأمازون.