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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يطلع على تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
20 سبتمبر 2023 01:46

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.
واطلع المجلس على تقرير أعمال دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، الذي تضمن أبرز نتائج أعمال الدائرة فيما يتعلق بطلبات الأهالي على الخدمات العامة المختلفة، والخدمات الخاصة بتسوية المنازعات.
كما تضمن التقرير مبادرات مجالس الضواحي وأنشطتها المتنوعة التي تنظم للأهالي، واستضافة الجهات الحكومية والمحلية تعزيزاً لأدوار المجالس المجتمعية.
وشمل التقرير جهود الدائرة في استقبال مناسبات الأهالي، ومتابعة شؤون ذوي المتوفين، ودراسة الحالات الاجتماعية، ما ينعكس على استقرار الأسر ويدعم الترابط بين الأهالي.
واطلع المجلس على رد دائرة شؤون البلديات على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة، حيث تضمن الرد عمل الدائرة على تطوير مختلف الخدمات والإجراءات بما يتوافق مع رؤية الإمارة، وبما يتناسب مع التوصيات التي تعكس صوت المجتمع من خلال المجلس الاستشاري.

تنفيذي الشارقة
الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
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