الأربعاء 20 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شراع» يلهم أكثر من 100 طالب جامعي في الشارقة

«شراع» يلهم أكثر من 100 طالب جامعي في الشارقة
20 سبتمبر 2023 01:45

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«ماريجا» جاهز لقيادة هجوم «الملك» أمام «العميد»
الشارقة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» لقاءً حضره أكثر من 100 طالب من الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة الشارقة للتعرف على تجربة «كريم» إحدى أبرز شركات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا والنقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور مدثر شيخة، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«كريم».
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر «شراع» في الجامعة الأميركية بالشارقة، قصة إنشاء شركة «كريم» عام 2012 على يد مدثر شيخة، وماغنوس أولسون في الإمارات والتي اتسع نطاقها خلال فترة قصيرة، ليشمل أكثر من 70 مدينة في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. واطلع المشاركون على نقاط تميز الشركة عن غيرها من الشركات العالمية المنافسة، وكيف تغلبت على التحديات والصعوبات، لتصبح واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في المنطقة.
وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لـ«مركز الشارقة لريادة الأعمال» - شراع: «تمثل قصة نجاح شركة كريم نموذجاً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لصناع التغيير والجيل القادم من رواد الأعمال بهدف تمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع كبيرة وهادفة، وفي إمارة الشارقة يواصل شراع سعيه لتدريب الأجيال المتعاقبة من طلبة الجامعات وتنمية مهاراتهم وإلهامهم وتمكينهم وترسيخ إيمانهم بأنهم قادرون على إطلاق شركات ناجحة مثل (كريم)».
وأضافت: «تعتبر منظومة ريادة الأعمال في الدولة وفي الشارقة هي الأقوى في المنطقة».

مركز الشارقة لريادة الأعمال
الشارقة
شراع
الجامعة الأميركية
جامعة الشارقة
آخر الأخبار
فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية
الأخبار العالمية
فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية
اليوم 19:33
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
الرياضة
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
اليوم 19:14
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
الرياضة
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
اليوم 19:09
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
الرياضة
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
اليوم 19:06
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
علوم الدار
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©