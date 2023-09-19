«شراع» يلهم أكثر من 100 طالب جامعي في الشارقة

الشارقة (وام)

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» لقاءً حضره أكثر من 100 طالب من الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة الشارقة للتعرف على تجربة «كريم» إحدى أبرز شركات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا والنقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور مدثر شيخة، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«كريم».

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر «شراع» في الجامعة الأميركية بالشارقة، قصة إنشاء شركة «كريم» عام 2012 على يد مدثر شيخة، وماغنوس أولسون في الإمارات والتي اتسع نطاقها خلال فترة قصيرة، ليشمل أكثر من 70 مدينة في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. واطلع المشاركون على نقاط تميز الشركة عن غيرها من الشركات العالمية المنافسة، وكيف تغلبت على التحديات والصعوبات، لتصبح واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في المنطقة.

وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لـ«مركز الشارقة لريادة الأعمال» - شراع: «تمثل قصة نجاح شركة كريم نموذجاً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لصناع التغيير والجيل القادم من رواد الأعمال بهدف تمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع كبيرة وهادفة، وفي إمارة الشارقة يواصل شراع سعيه لتدريب الأجيال المتعاقبة من طلبة الجامعات وتنمية مهاراتهم وإلهامهم وتمكينهم وترسيخ إيمانهم بأنهم قادرون على إطلاق شركات ناجحة مثل (كريم)».

وأضافت: «تعتبر منظومة ريادة الأعمال في الدولة وفي الشارقة هي الأقوى في المنطقة».