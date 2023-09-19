انطلاق أعمال المؤتمر العالمي لرسم سياسات مُستقبل المنافذ بدبي

سامي عبد الرؤوف

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لصاحب السمو حاكم دبي، انطلقت صباح اليوم، أعمال المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ، الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، والفريق محمد المري مدير عام إقامة دبي، ونخبة من القادة وصُناع القرار والباحثين والخُبراء من جميع أنحاء العالم؛ بهدف رسم خريطة طريق لبناء سياسات مستقبل المنافذ، وذلك في فندق مدينة جميرا بدبي. واستهل المؤتمر أعماله بكلمةٍ افتتاحية رحّب فيها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، براعي المؤتمر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لصاحب السمو حاكم دبي وبضيوف الدولة والحضور، وأكدَّ من خلالها ريادة دبي في تقديم أعلى معايير الخدمات العالمية في جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية في قطاع السياحة والسفر. وأشار إلى تفرُّد دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً بالتميز من خلال التخطيط المسبق الدقيق، والعصف الذهني المتواصل، واستشراف المستقبل بمختلف فُرصه وتحدياته، ووضع الخطط الاستباقية، وتصدرها أعلى المراكز العالمية، ونجاحها حيث نجحت في تحويل قطاع السياحة والسفر إلى صناعة رائدة، رسخت مكانتها كإحدى أبرز الوجهات في هذا المجال. وقال: نعمل على أن تجعل نتائج هذا المؤتمر من مستقبل المنافذ أكثر أمناً ومرونة وسهولة ويسراً جنباً إلى جنب مع مراعاة الجانب الإنساني بهذا الشأن. هذا وتخلل المؤتمر عرض فيديو بتقنية «الهولوغرام»، يتحدث عن تطور جهود «إقامة دبي» فيما يتعلق بالسفر الذكي ومستقبل المنافذ. وباشر المؤتمر أعماله من خلال تنظيم جلسة رئيسية قدّمها فرانسوا (لاروييل) مدير شُعبة الوحدة المركزية بالمنظمة العالمية للحُدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، بالإضافة إلى حلقةٍ نقاشية تحت عنوان: «التحديات المستقبلية والحُلول الابتكارية» (تحول عمليات إدارة الحدود وحماية البيانات). وشارك في الحلقة النقاشية التي أدارها إدغار بيغلز من المنظمة العالمية للحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس»، كُلّ من اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعادل أحمد آل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، وتريشيا كينيدي، مديرة بالإنابة في مكتب التحوّل الإستراتيجي مكتب العمليات الميدانية «الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأميركية»، ستيفن جي غرانت مدير تطوير الأعمال والتحالُفات الاستراتيجية «التحقق من الهوية» (إنترست ليميتد) -وميغيل ليتمان الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ «فيجن بوكس». استهدفَ النقاش استكشاف العمليات الابتكارية والأنظمة المتقدمة والتكنولوجيات الحديثة لتسريع وتسهيل عمليات فحص الحُدود وضمان الأمن والسلامة، كما استعرض المشاركون التحدّيات التي تطرحها الزيادة في أعداد المسافرين وسُبل مواجهتها.

