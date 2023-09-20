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عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثون في نيويورك جهود حل الأزمة اليمنية

عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثون في نيويورك جهود حل الأزمة اليمنية
20 سبتمبر 2023 09:40

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جهود حل الأزمة اليمنية.    

واستعرض الاجتماع الثلاثي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي.    

وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.    

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وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، مجددا التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.  

حضر اللقاء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

المصدر: وام
اليمن
نيويورك
عبدالله بن زايد
السعودية
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