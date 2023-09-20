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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور
20 سبتمبر 2023 12:23

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل، رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي بوشبا كمال داهال، رئيس مجلس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.

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