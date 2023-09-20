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"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
20 سبتمبر 2023 14:43

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الشرقية والغربية وتمتد على بعض المناطق الداخلية،  وذلك من الساعة 15:00 وحتى الساعة 21:00 اليوم.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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