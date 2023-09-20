"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الشرقية والغربية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 15:00 وحتى الساعة 21:00 اليوم.