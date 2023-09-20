اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ37 لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون

شاركت دولة اﻹمارات، ممثلةً في الهيئة اﻻتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع السابع والثلاثين لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس 19 سبتمبر 2023، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ورافقه مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والسيد علي العوضي مدير إدارة العلاقات الدولية والمقدم سنكور الراشدي من مكتب المدير العام بالهيئة.

وناقش مديرو عموم الجوازات بدول المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة في مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وتطوراتها ومنجزاتها، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمجال الأمني والتي تهدف إلى تعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس، والذي تكمن أهميته في تعزيز وتطوير أنظمة الجوازات على مستوى دول مجلس التعاون، وتقديم مبادرات خليجية استباقية من شأنها تسهيل تنقل مواطني ومقيمي وزائري دول المجلس.

وأشاد اللواء سهيل بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وعلى النقلة النوعية المتطورة لمسارات التعاون الأمني بين دول المجلس، والعمل على تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.



