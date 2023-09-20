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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 سبتمبر 2023 16:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

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وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 23:16 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 02:30 والجزر الأول عند 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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