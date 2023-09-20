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علوم الدار

ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021

ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
20 سبتمبر 2023 19:05

أعلنت دولة الإمارات عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021، بحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة «إكس».

وأطلقت وكالة الإمارات للفضاء المسح الاقتصادي للقطاع 2023، ودعت الشركاء والجهات والشركات العاملة في القطاع إلى المشاركة فيه.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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