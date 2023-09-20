أعلنت دولة الإمارات عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021، بحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة «إكس».

وأطلقت وكالة الإمارات للفضاء المسح الاقتصادي للقطاع 2023، ودعت الشركاء والجهات والشركات العاملة في القطاع إلى المشاركة فيه.