حمدان بن محمد: مهمة طموح زايد 2 هي انطلاقة أخرى للمركز نحو إنجازات جديدة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مهمة طموح زايد 2 هي انطلاقة أخرى للمركز نحو إنجازات جديدة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:«مع اتمامنا لمهمة سلطان النيادي في الفضاء، ننجح في إنجاز مهمة أخرى ضمن خطة مركز محمد بن راشد للفضاء وفق المسار الذي رسمته لنا رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الريادة في كافة مجالات الفضاء».

وأضاف سموه: «مهمة طموح زايد 2 هي انطلاقة أخرى للمركز نحو إنجازات جديدة سيتم تحقيقها وفق الاستراتيجية التي اعتمدناها .. وإنجاز سلطان النيادي اليوم هو إنجاز لمنظومة عمل متكاملة من كوادرنا الإماراتية المتميزة التي نؤمن بأنها أساس نجاحنا وتفوّقنا» .

واختتم سموه: «أشكر جميع المنتسبين لمركز محمد بن راشد للفضاء الذين أخلصوا العمل وواصلوا جهودهم لضمان نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب .. وإلى إنجازات فضائية أخرى بإذن الله».