الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الميتافيرس» للوقاية من الجرائم الإلكترونية بالشارقة

سيف الزري الشامسي خلال زيارته المنصة (الاتحاد)
21 سبتمبر 2023 01:40

سعيد أحمد (الشارقة) 

أخبار ذات صلة
«كن واعياً» في قاعات السينما بالشارقة
«الرباط الصليبي» يهدد بإنهاء مسيرة ماجد ناصر

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني أصبحت مقلقة؛ نظراً لتزايد أعداد الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه القضايا، بسبب قلة معرفة أو جهل في الوقاية من الروابط والمواقع الإلكترونية المشبوهة، لافتاً إلى أن المنصة التي أطلقتها شرطة الشارقة، تعد قناة تواصل مباشرة بين الشرطة وشرائح المجتمع كافة، لتعزيز الوعي الأمني بصورة مبتكرة عبر محطات مختلفة، وتعريفهم بطرق الوقاية والحماية من الجرائم الإلكترونية. جاء ذلك خلال تدشينه «الميتافيرس» ضمن منصة التوعية التفاعلية «كن واعياً»، التي أطلقتها شرطة الشارقة تحت شعار «توقف.. فكر.. احم» في الزاهية سيتي سنتر بالشارقة، بالتنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

الميتافيرس
سيف الزري الشامسي
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
الرياضة
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
اليوم 10:34
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©