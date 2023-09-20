«الميتافيرس» للوقاية من الجرائم الإلكترونية بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني أصبحت مقلقة؛ نظراً لتزايد أعداد الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه القضايا، بسبب قلة معرفة أو جهل في الوقاية من الروابط والمواقع الإلكترونية المشبوهة، لافتاً إلى أن المنصة التي أطلقتها شرطة الشارقة، تعد قناة تواصل مباشرة بين الشرطة وشرائح المجتمع كافة، لتعزيز الوعي الأمني بصورة مبتكرة عبر محطات مختلفة، وتعريفهم بطرق الوقاية والحماية من الجرائم الإلكترونية. جاء ذلك خلال تدشينه «الميتافيرس» ضمن منصة التوعية التفاعلية «كن واعياً»، التي أطلقتها شرطة الشارقة تحت شعار «توقف.. فكر.. احم» في الزاهية سيتي سنتر بالشارقة، بالتنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.