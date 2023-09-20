محمد الشرفا لـ«الاتحاد»: أبوظبي رسخت مكانتها عالمياً مدينة ذكية ومستدامة

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن العاصمة أبوظبي تمكنت من ترسيخ مكانتها مدينةً ذكية ومستدامة، وواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والزيارة.

وقال معالي الشرفا في حوار شامل لـ «الاتحاد»، إن ريادة أبوظبي في هذا المجال تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة والتزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته وجودة حياته، والتي تجسدت من خلال توظيف تقنيات الجيل القادم مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير مبادرات المدن الذكية في مختلف القطاعات المجتمعية والخدمية والاقتصادية، بما في ذلك النقل العام والنقل الذكي.

ويرى معاليه أن المدن الذكية تسهم في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة مثل: قطاع النقل الذكي، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام العمل الحكومي، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.

المشاريع التطويرية

وأعلن معاليه أن العام الجاري 2023 شهد اعتماد عدد من المشاريع التطويرية التي بدورها تعكس جاذبية أبوظبي كإحدى الوجهات التطويرية الرائدة في المنطقة، وبما يعزز مكانة الإمارة كأفضل وجهة للعيش، والعمل، والزيارة.

وفي التفاصيل، أوضح معاليه أنه تم اعتماد مشاريع متنوعة بمساحات طابقية مختلفة، ففي مدينة أبوظبي اعتمدنا مشاريع بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى 4.586.316 متر مربع، أما في مدينة العين فقد تم اعتماد مشاريع تطويرية بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى 335.429 متراً مربعاً، بالإضافة إلى أن مشاريع منطقة الظفرة تغطي 150.283 متراً مربعاً.

وقال معاليه: إن دائرة البلديات والنقل تعمل ضمن جهود إمارة أبوظبي في تحسين جودة الحياة وفق الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، والتي تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي كافة احتياجات السكان بأعلى مستويات الجودة. مشيراً إلى أن هذه المشاريع تتضمن توفير مرافق مجتمعية وبنية تحتية تكميلية لتعزيز الممارسات الصحية والارتقاء بكافة الأحياء السكنية وتعزيز جودة المعيشة، حيث تم اعتماد مبلغ بقيمة 12 مليار درهم لتوفير حدائق وملاعب رياضية ومسارات دراجات هوائية ومسارات للمشاة ومساجد، وغيرها من المرافق المتنوعة في مختلف مناطق الإمارة.

بنية تحتية

كشف معالي الشرفا عن المشاريع المنجزة والتي يتم تنفيذها خلال العام الجاري في مجال البنية التحتية، وأبرزها افتتاح جسر أم يفينة وهو مشروع بتنفيذ من شركة الدار العقارية وإشراف وتعاون دائرة البلديات والنقل، إذ أولينا اهتماماً خاصاً للاعتبارات البيئية، من خلال تطبيق معايير الاستدامة أثناء مراحل التخطيط والتصميم، لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعة وجمالية المنطقة المحيطة.

وبين أن الجسر تم تنفيذه باستخدام هياكل وأعمدة خرسانية على شكل أقواس لضمان سهولة جريان المياه، وتقليل التأثير المحتمل على أشجار القرم والحياة البحرية، مع تعزيز انسيابية الحركة الملاحية في المنطقة. كما تمت زراعة أشجار القرم في جزيرة الجبيل المجاورة لتعزيز التنوع البيولوجي للأحياء البحرية في المنطقة. وقد تم توريد 85% من المواد المستخدمة في المشروع من مصادر محلية.

وبشأن المشاريع الجاري إنجازها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، أورد معاليه، على سبيل المثال، مشروع تطوير شاطئ البطين للسيدات، توسعة جسر السعادة على شارع الشيخ زايد بن سلطان، إضافة إلى تطوير جسر قصر البحر والربط بشارع الشيخ زايد بن سلطان، وافتتاح 23 حديقة جديدة في مدينة خليفة في نهاية العام.

وتشمل المشاريع التطويرية في منطقة الظفرة الجاري تنفيذها حالياً مشروع تطوير وتحسين طريق قصر السراب، وطريق تل مرعب، بالإضافة إلى طريق جديد عابر في تل مرعب.

الاستدامة

أكد معالي محمد الشرفا، أن الاستدامة تعتبر أحد المحاور الأساسية في أعمال دائرة الشؤون البلدية والنقل، فمن خلال مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، نقدم العديد من خدمات النقل الذكي الذي ساهم في تحقيق مواءمة مشاريع النقل مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني، مورداً عدداً من الإنجازات المحققة من خلال مركز النقل المتكامل، حيث كشف المركز مؤخراً النقاب عن عدد من الإنجازات المتعلقة بتسريع مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، والتي تمهد الطريق لتطوير منظومة نقل ذكية وصديقة للبيئة تدعم التنمية المحلية بقطاعاتها المختلفة.

التنقل الذكي

قال معاليه: مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات تضمن حتى الآن أسطولاً يتألف من (8) مركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية «TXAI» التي تمثل أولى مركبات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات وقد تم تسجيل أكثر من 5 آلاف مستخدم و17 ألف طلب خلال الفترة الماضية، ما يجعلها خياراً آمناً للتنقل.