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علوم الدار

حكومة دبي تستشرف مستقبل المهارات الوظيفية بالذكاء الاصطناعي

طلبة جامعيون في معرض رؤية للوظائف (الاتحاد)
21 سبتمبر 2023 01:40

دينا جوني (دبي)

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كشفت إيمان بن خاتم، المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لاستشراف مستقبل الوظائف في حكومة دبي.
 ولفتت في لقاء صحفي على هامش معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، إلى أن التقارير الدولية تشير إلى اختفاء مئات الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، إلا أن الواقع يظهر أن التطوير الحاصل في مختلف القطاعات نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع، أدى إلى استبدال وظائف بأخرى لم تكن موجودة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدريب الموظفين والكوادر للتمكّن من مواكبة هذا التطور والانتقال السلس من الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة التي تدمج أدوات مختلفة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات. وأشارت إلى أن قطاع السياسات والاستراتيجيات يعمل على عقد ورش عمل وجلسات استشراف المستقبل للتمكّن من معرفة التغيرات الوظيفية التي ستحصل في المستقبل، والبدء بإعداد الكوادر العاملة في الجهات الحكومية المحلية.

دبي
الذكاء الاصطناعي
دائرة الموارد البشرية
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