مقار انتخابية «5 نجوم» لعرض برامج المرشحين

هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهدت مقار انتخابية للمرشحين المتقدمين إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي في الدورة الخامسة 2023، خدمات ضيافة من فئة 5 نجوم، نتيجة حرص المرشحين على تقديم أفضل العروض لبرامج المرشحين والتعريف بها للناخبين للفوز بشرف التمثيل النيابي في المجلس.

وتمثلت تلك الخدمات في الإعلان المسبق من قبل المرشح أو استضافة أحد المقربين له في مجلسه، بالتحديد المجالس الكبيرة التي تتسع لأعداد كبيرة من الناخبين، واختيار المقدم للبرنامج الانتخابي وتوزيع اللوحات الإعلانية التي تحمل صور المرشح وشعار الحملة الانتخابية والرقم الانتخابي وغيرها.

وقال الناخب يوسف الشحي: «إن المقار الانتخابية للمرشحين المتقدمين إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، تقدم خدمات ضيافة من فئة 5 نجوم، حيث تتسم تلك المجالس التي يقوم باستضافتها المرشح أو التي تتم دعوة المرشح من قبل أصدقائه والمقربين، بتوجيه دعوة للناخبين للتعريف ببرنامجه الانتخابي، والتي تتضمن تقديم مختلف وأرقى أنواع الضيافة والاستقبال».

مجالس المنطقة

وذكر أن تلك المقار تشمل اختيار المجلس الذي يعتبر أهم مجالس المنطقة، والتي تعود لأحد الشخصيات المهمة، واختيار المقدم الذي سيرحب بالناخبين، وسيسرد نبذة تعريفية عن المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والذي بالعادة يكون أحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يستفيد المرشح من الإعلان له عبر حساباته المختلفة، وبالتالي يصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

لم يختلف معه في الرأي الناخب سالم علاي الذي ذكر هو الآخر، أن المجالس والمقار الانتخابية أصبحت تستعرض خدمات الاستقبال والضيافة عبر حجز قاعات الأفراح، فضلاً عن الدعاية للحملة الانتخابية التي تتمثل في توزيع الكتيبات التي تحمل صور المرشح وبرنامجه الانتخابية وقيام عدد من الشخصيات المهمة من تقديم إطراء عن المرشح وعمل فيديوهات عن المقار الانتخابية واستضافة المرشح، والتي يتم نشرها من خلال فيديو إلى الناخبين كافة.