في دبي.. العمليات الجراحية بالمنشآت المرخصة فقط

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت هيئة الصحة في دبي، أن قيام أي منشأة صحية غير مرخصة من قبل «الهيئة» بإجراء عمليات جراحية للمرضى، سيجعل المنشأة محل مساءلة قانونية.

وشددت هيئة الصحة في دبي، على إجراء العمليات الجراحية داخل المنشآت الصحية المصرح لها، بحيث تكون مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لها ومن حيث الجودة والسلامة أيضاً.

وأشارت إلى ضرورة توافر كل ما يلزم لإجراء مثل هذه الجراحة، والتعامل مع أي مضاعفات أو إجراءات أخرى متوقعة، مع مراعاة الاشتراطات الأخرى التي نصت عليها التشريعات النافذة بهذا الشأن.

وذكرت «الهيئة» أن البند (هـ) من الفقرة، (1) من المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، نص على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.

وأوضحت «الهيئة» في التعميم الذي وجهته إلى كافة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي، ضمن مبادرتها «كن قانوني»، أن قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، نصت على عدم جواز إجراء العمليات الجراحية إلا بعد مراعاة أن تكون المنشأة الصحية التي تجرى فيها الجراحة مجهزة تجهيزاً كافياً.

ويجب أن يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لها من حيث الجودة والسلامة.