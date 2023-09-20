افتتاح عيادة جديدة لـ «ميديكلينيك» في خور دبي

دبي (الاتحاد)

قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن للقطاع الصحي الخاص في دبي دوره المهم في تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استدامة الصحة، وتعزيز توجهات دبي نحو الرفاه الصحي. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص يشهد طفرات متلاحقة، سواء في أعداد منشآته الصحية أو نوعية خدماته التخصصية، أو ما يمتلكه من أدوات وتجهيزات وحلول ذكية متقدمة.

جاء ذلك لدى افتتاح الكتبي، مؤخراً، عيادة ميديكلينيك كريك هاربر، في ميناء خور دبي التي تمثل إضافة جديدة لمجموعة ميديكلينيك، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة، وديفيد إيجلنجتون، مدير ميديكلينيك، مستشفى المدينة.