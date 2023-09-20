الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح عيادة جديدة لـ «ميديكلينيك» في خور دبي

خلال افتتاح العيادة (من المصدر)
21 سبتمبر 2023 01:40

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
في دبي.. العمليات الجراحية بالمنشآت المرخصة فقط
«النخبة» لاستقطاب المواطنين لهيئة صحة دبي

قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن للقطاع الصحي الخاص في دبي دوره المهم في تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استدامة الصحة، وتعزيز توجهات دبي نحو الرفاه الصحي. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص يشهد طفرات متلاحقة، سواء في أعداد منشآته الصحية أو نوعية خدماته التخصصية، أو ما يمتلكه من أدوات وتجهيزات وحلول ذكية متقدمة.
جاء ذلك لدى افتتاح الكتبي، مؤخراً، عيادة ميديكلينيك كريك هاربر، في ميناء خور دبي التي تمثل إضافة جديدة لمجموعة ميديكلينيك، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة، وديفيد إيجلنجتون، مدير ميديكلينيك، مستشفى المدينة.

خور دبي
ميديكلينيك
هيئة الصحة
آخر الأخبار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
الرياضة
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©