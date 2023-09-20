60 متخصصاً يناقشون استدامة القطاع الصحي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ورشة عمل حملت عنوان: «رعاية صحية أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة» بالتعاون مع مركز جنيف للاستدامة، والتي شهدت حضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمنشآت الصحية في الإمارة، وجمعت أكثر من 60 مشاركاً ممثلين عن مستشفيات صحية في الإمارة. وتعكس الورشة التي جاءت ثمرة للاتفاقية التي وقعتها الدائرة مع مركز جنيف للاستدامة، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتمكين القطاع من تحقيق أهدافه المرتبطة بالاستدامة، حيث تضمنت بنود الاتفاقية تنظيم مركز جنيف للاستدامة لجلسات تدريبية حول الاستدامة، وتقديم الدعم التدريبي والاستشاري لكوادر الرعاية الصحية في أبوظبي للتغلب على تحديات الاستدامة، وتحقيق نتائج إيجابية.

وبحثت الورشة سبل تطوير كفاءات الكوادر الصحية، وصقل قدراتهم ومهاراتهم، وإثراء معارفهم في مجالات الاستدامة، فضلاً عن تزويدهم بمعلومات قيّمة وأدوات فعالة تمكنهم من وضع أفضل الخطط، وإجراء أدق عمليات التقييم، والقيام بالتغييرات المؤسسية المطلوبة ذات الصلة.

واستعرضت الورشة المعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتسريع جهود استدامة منظومة الرعاية الصحية، والاستراتيجيات والخطط الموضوعة من قبل المنشآت الصحية للمضي نحو تحقيق أهداف الاستدامة في الرعاية الصحية التي حددتها الدائرة، والقائمة على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2030، وصولاً للحياد المناخي في عام 2050، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية في هذا الإطار، مع قرب استضافة الدولة فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وكانت دائرة الصحة - أبوظبي قد وقعت اتفاقية مع مركز جنيف للاستدامة، المؤسسة المدعومة من الاتحاد الدولي للمستشفيات، وذلك لتمكين منشآت وخدمات الرعاية الصحية من التغلب على تحديات الاستدامة، من خلال تزويد قطاع الرعاية الصحية بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية.