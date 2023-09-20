«كليفلاند كلينك» يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرعاية

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، مساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للرعاية الصحية، إذ سجل قسم خدمات المرضى من خارج الدولة زيادة في عدد المرضى الدوليين بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. وقدم المستشفى خدماته العلاجية لإجمالي 1057 مريضاً دولياً في النصف الأول من عام 2023، وجاء معظم المرضى من خمسة أسواق رئيسية، وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وباكستان وسلطنة عُمان والبحرين.

وأعرب الدكتور مبارك الدرمكي، الرئيس الإداري بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، عن ثقته العالية بقدرة المستشفى على مواصلة تقديم أفضل المخرجات الطبية، وتلبية احتياجات المرضى من شتى أرجاء العالم. وأضاف: «عبر قسم خدمات المرضى من خارج الدولة، نقدم مرافق متطورة وخبرات رفيعة لمنح المرضى رعاية استثنائية لأكثر احتياجاتهم الطبية تعقيداً، ونتعامل معهم كأسرة واحدة. ولاشك أن حلولنا الشاملة والمبتكرة ترسخ مكانتنا مركزاً طبياً متقدماً يوفر خدماته للمرضى من مختلف دول العالم، وهي سمعة نسعى لتعزيزها دائماً من خلال تأسيس شراكات استراتيجية وثيقة على المستويين الإقليمي والدولي. ويمثل نمونا المستمر دلالة على كفاءة خططنا الاستراتيجية المدروسة، ويؤكد التزامنا باستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية، بما ينسجم مع رؤية دائرة الصحة - أبوظبي، ويرسخ مكانة الإمارة وجهةً للسياحة العلاجية ومركزاً للابتكار وعلوم الحياة».