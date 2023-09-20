%5 خصم على دورات جامعة الشارقة لأعضاء كلية الجراحين الأميركية

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة اتفاقية مع كلية الجراحين الأميركية فرع الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تطوير المعرفة الطبية وتحسين رعاية المرضى.

ووقع الاتفاقية الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور هيثم نجيب الصالحات، رئيس كلية الجراحين الأميركية فرع الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المجمع الطبي بجامعة الشارقة، بحضور الدكتور نبيل سليمان، مدير مركز التدريب الإكلينيكي ومعهد الشارقة الجراحي، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وقال الدكتور قتيبة حميد: إن مد جسور التعاون بين الجامعة والقطاعات المختلفة في الدولة، من المحاور الأساسية لخطة الجامعة الاستراتيجية، ورحب بأشكال التعاون كافة، مستقبلاً مع كلية الجراحين الأميركية، مؤكداً ضرورة طرح البرامج والدورات التدريبية التي تعود بالنفع على العاملين في المجال الطبي والجراحي.

وتنص بنود الاتفاقية التعاون بين مركز التدريب الإكلينيكي ومعهد الشارقة الجراحي في جامعة الشارقة، وبين كلية الجراحين الأميركية، فرع الإمارات العربية المتحدة، في مجالات التدريب الطبي والبحث والتطوير المهني؛ بهدف تطوير المعرفة الطبية، وتحسين رعاية المرضى، حيث سيوفر المركز قاعات اجتماعات مجهزة بوسائل عرض البيانات مع دعم فني وكادر مساند للدورات التدريبية التي سوف تعقد بالتعاون بين الطرفين.