الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

%5 خصم على دورات جامعة الشارقة لأعضاء كلية الجراحين الأميركية

%5 خصم على دورات جامعة الشارقة لأعضاء كلية الجراحين الأميركية
21 سبتمبر 2023 01:40

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

وقعت جامعة الشارقة اتفاقية مع كلية الجراحين الأميركية فرع الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تطوير المعرفة الطبية وتحسين رعاية المرضى.
ووقع الاتفاقية الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور هيثم نجيب الصالحات، رئيس كلية الجراحين الأميركية فرع الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المجمع الطبي بجامعة الشارقة، بحضور الدكتور نبيل سليمان، مدير مركز التدريب الإكلينيكي ومعهد الشارقة الجراحي، وعدد من المسؤولين من الطرفين.
وقال الدكتور قتيبة حميد: إن مد جسور التعاون بين الجامعة والقطاعات المختلفة في الدولة، من المحاور الأساسية لخطة الجامعة الاستراتيجية، ورحب بأشكال التعاون كافة، مستقبلاً مع كلية الجراحين الأميركية، مؤكداً ضرورة طرح البرامج والدورات التدريبية التي تعود بالنفع على العاملين في المجال الطبي والجراحي.
وتنص بنود الاتفاقية التعاون بين مركز التدريب الإكلينيكي ومعهد الشارقة الجراحي في جامعة الشارقة، وبين كلية الجراحين الأميركية، فرع الإمارات العربية المتحدة، في مجالات التدريب الطبي والبحث والتطوير المهني؛ بهدف تطوير المعرفة الطبية، وتحسين رعاية المرضى، حيث سيوفر المركز قاعات اجتماعات مجهزة بوسائل عرض البيانات مع دعم فني وكادر مساند للدورات التدريبية التي سوف تعقد بالتعاون بين الطرفين.

جامعة الشارقة
الإمارات
الطبيعة
آخر الأخبار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
الرياضة
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©