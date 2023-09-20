الجزائرية ياسمين على موعد مع الصدارة بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شهدت فعاليات الدورة السابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن للإناث، احتدام المنافسة على المراكز العشرة الأولى، حيث انضمت متسابقة الجزائر ياسمين ولد دالي إلى قائمة المرشحات للحصول على أحد مراكز الصدارة، بعد أدائها المتميز للغاية حفظاً وتلاوة وحسن صوت وأداء.

وقد نالت هذه المتسابقة استحسان الكثير من المتسابقات اللواتي ينافسن في المراكز المتقدمة، بسبب قوة الحفظ والتمكن منقطع النظير في الأداء، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة في النفس، حتى يعتقد من يسمعها من خارج قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، أنها تقرأ من المصحف.

كما حققت الكاميرونية عائشة محمد مفاجأة خلال قراءة الأسئلة الخمسة التي وجهت لها، حيث تميزت بقوة الحفظ والاهتمام بأحكام التجويد، لكن ما تميزت به مقارنة بالأخريات، معايشة كتاب الله خلال التلاوة، حتى أنها جاءت في السؤال الخامس والأخير ليغالبها البكاء وتذرف دموعها تأثراً وخشوعاً. واستطاعت هذه المتسابقة أن تنضم إلى لائحة الشرف للدورة الحالية التي تتعلق بالمراكز العشرة الأولى من بين المتسابقات البالغ عددهن 60 متسابقة، قبل استبعاد بعضهن من الاختبارات النهائية واعتذار اثنتين عن الحضور والمشاركة.

وقد اشتدت المنافسة في التسابق بحفظ كتاب الله بين 7 متسابقات ضمن فعالية اليوم الخامس لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها السابعة بمتابعة جماهيرية لقاعة الفعاليات بندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بحضور ومتابعة المستشار إبراهيم محمد بو ملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقات ومرافقيهن، والجمهور المتابع للفعاليات.

وقد تسابق أمام لجنة التحكيم الدولية في الفترة الصباحية كل من: اندي بوصو جاترا من السنغال وتسابقت في الحفظ برواية قالون، فيما تتسابق برواية حفص كل من: حواء دوكوري من مالي، وفريدة محمد من أفغانستان، ومريم سيري باه من سيراليون. وفي الفترة المسائية، تسابق كل من الشيخة عليا بنت سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم من الإمارات، عائشة عزة محمد رشيد ويلنغارا من الهند، ومروة أحمد محمود من جيبوتي، وتسابقن في الحفظ برواية حفص.