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مركز شرطة بر دبي ينظم اللقاء المفتوح "صوتك مسموع "

مركز شرطة بر دبي ينظم اللقاء المفتوح "صوتك مسموع "
21 سبتمبر 2023 01:40

دبي (الاتحاد) 

التقى مركز شرطة بر دبي، بكبار المواطنين في نادي ذخر ضمن مبادرة اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجلس مديري مراكز الشرطة، وتهدف إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.
حضر اللقاء اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، ومديرو مراكز الشرطة.

شرطة بر دبي
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