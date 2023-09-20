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بلدية أبوظبي توعي بـ«الخوذة الذهبية»

بلدية أبوظبي توعي بـ«الخوذة الذهبية»
21 سبتمبر 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعية إرشادية حول متطلبات ومعايير المشاركة في مسابقة جائزة الخوذة الذهبية، مستهدفة رفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في شركات قطاع البناء والإنشاء، شاملة شركات المقاولين والاستشاريين بشأن الجائزة.
وتهدف جائزة الخوذة الذهبية إلى تعزيز معايير السلامة والصحة في قطاع البناء والإنشاء، والارتقاء بممارسات السلامة والصحة والبيئة إلى مستويات متقدمة تواكب العصر، وإتاحة مجالات للتنافس بين الأطراف المشاركة في الجائزة.
الجدير بالذكر أن جائزة الخوذة الذهبية عبارة عن مسابقة تنافسية في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة لقطاع البناء والإنشاء، تقوم بتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها بلدية مدينة أبوظبي «كل سنتين»، بحيث تكون الفئة المستهدفة لهذه الجائزة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي من مقاولين واستشاريين ضمن النطاق الجغرافي لعمل بلدية مدينة أبوظبي.

بلدية أبوظبي
الخوذة الذهبية
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