شما بنت محمد: التكنولوجيا تؤدي دوراً كبيراً في استدامة النعم

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، دور التكنولوجيا في استدامة النعم.

وقالت، خلال كلمتها الرئيسية في جلسة «الابتكار التقني في حفظ النعم: دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي: «إن التكنولوجيا نعمة اخترعها العقل التوّاق للمعرفة والاكتشاف، فمثل كلّ الاختراعات بدأت حلماً ثم فكرة، وتحوّلت إلى حقيقة وواقع ملموس».

وأضافت: «إن مصطلح حفظ النعمة يذكّرني بحفظ بقايا الطعام الذي هو نعمة الحياة الأهم، وهذا المصطلح بالنسبة لي يتعلّق أيضاً بكلّ ما ينفع الإنسان، سواء من الناحية الماديّة مثل الطعام والمياه العذبة والمطر ومياه البحار، وحتّى الصحراء هي نعمة أو من الناحية اللامادّيّة كالقيم الإنسانيّة والمحبّة واحترام الآخر والتسامح وغيرها من النعم التي تنفع الإنسان، وحفظ هذه النعم يكون بعدم هدرِها».

وأشارت إلى أن حجم النفايات الإلكترونيّة التي قدرها العلماء يصل إلى حوالي 25 مليون طنّ في عام 2022، منها حوالي 600 ألف طنّ أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحيّة وهواتف محمولة، هذه النفايات ممكن أن تصبح نعمة حينَ نعيد تدويرَها بطريقة مفيدة للإنسان، ونتفادى طمرها في الأرض وتلوّيث التربة والمياه الجوفيّة.

وقالت: «إننا في مؤسّسات الشيخ محمّد بن خالد آل نهيان الثقافيّة والتعليميّة لنا تجربة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونيّة بالتعاون مع كلّيّات التقنيّة العليا ووزارة التغيّر المناخيّ والبيئة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات والتدوير، وهي تجربة ناجحة ومستمرّة». وأضافت: «في عام 2018 أطلقنا مسابقة وهي صنع مجسّمات فنّيّة من النفايات الإلكترونيّة لطلّاب كلّيّات التقنيّة العليا، فكانت الإفادة مزدوجة: جزءٌ مادّيّ من خلال الحفاظ على قيمة المواد المُدوّرَة، وجزءٌ معنويّ من خلال القيمة الفنّيّة وإثراء خيال الطالب، وقد شارك 61 طالباً بخمسين مشروعٍ في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية شارك 133 طالباً بستّين مشروع، وما زلنا نتابع التجربة على أن تشمُلَ كلَّ الكلّيّات في كلّ الجامعات في كلّ الإمارات». وقالت: «حافظنا على النعمة الكبرى، أي وطننا الغالي الإمارات، وحقّقنا نجاحاتٍ في المجالات كافّة، خصوصاً البيئيّة منها، فتمّ اختيارُ الإمارات لعقد مؤتمر المناخ cop28 لهذا العام».