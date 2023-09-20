الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حمدان بن محمد الذكية» تنظم اللقاء السنوي

مشاركون في اللقاء (من المصدر)
21 سبتمبر 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حمدان بن محمد الذكية» تشارك في مؤتمر بالقاهرة
«حمدان بن محمد الذكية» تنظم يوماً مفتوحاً في«حتا المجتمعي»

عقدت جامعة حمدان بن محمد الذكية، اللقاء السنوي للجامعة، بحضور الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد، وبدأ اللقاء بالترحيب بالموظفين الذين انضموا حديثاً إلى كادر الجامعة.
وتحدث الدكتور منصور العور، في كلمته، عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم العالي، حيث استعرض الآثار الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي، كما أكد مواصلة الجامعة توظيف التقنيات المستجدة لإعادة رسم ملامح مستقبل التعليم، اعتماداً على خبراتها الأكاديمية والإدارية المتميزة. وأوضح أن توظيف الذكاء الاصطناعي ومنظوماته لا يقلل من الدور الأهم للعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لتطوير قطاع التعليم.

جامعة حمدان بن محمد الذكية
آخر الأخبار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
الرياضة
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©