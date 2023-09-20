أبوظبي للدعم الاجتماعي تخرج الدفعة الثالثة من «التمكين»

جمعة النعيمي ( أبوظبي)

في إطار سعيها لخلق أثر إيجابي مستدام، عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي، من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي وفرص التمكين المتنوعة، أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التمكين الذي تقدمه مجموعة المعارف الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني، بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل.

فقد حظي 98 مستفيداً خلال 8 أسابيع من البرنامج التدريبي على 225 ساعة تدريبية، قدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال اللغة الإنجليزية، والمهارات الشخصية الأساسية في بيئة العمل، ومهارات تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، ومهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، بما يساهم في تمكين المستفيدين الخريجين من الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم عبر العمل الجاد والسعي له، وتوفير مصدر دخل مستدام، والمشاركة الإيجابية لدعم أسرهم في تخطي التحديات التي تواجههم.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «إن الإنسان منطلق الاستقرار وغايته، فالاستثمار بالإنسان وتمكينه بالأدوات والمهارات يخلق أثراً إيجابياً كبيراً على وطنه ومجتمعه وأسرته، ولذلك تسعى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تكاملية للمجتمع المحلي بإمارة أبوظبي في حال تأثرت مصادر الدخل المستدام للأسرة، عبر توفير الدعم المالي الاجتماعي وفرص التمكين المتنوعة التي تستهدف التعليم والتدريب والتطوير المهني في المراحل العمرية كافة لأفراد الأسر المستحقة للدعم، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين».

من جانبه قال د. أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: «لقد حرصنا دوماً على أن يساهم برنامجنا التدريبي في أن يكون مصدراً جديداً للمعرفة وتطوير المهارات وصقل الذات، عبر مساعدة من هم بحاجة لتعلم هذه المهارات، وكذلك إعدادهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل، وإحداث تغيير إيجابي مؤثر في المجتمع».