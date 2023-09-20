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«ديهاد».. 19 عاماً في خدمة الإنسانية

«ديهاد».. 19 عاماً في خدمة الإنسانية
21 سبتمبر 2023 01:40

دبي (وام)

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تواصل منظمة «ديهاد» للأعمال الإنسانية المستدامة مسيرتها التي امتدت 19 عاماً في خدمة الإنسانية والسلام، حيث نجحت في إطلاق مبادرات ومساعدات إنسانية بالشراكة مع العديد من المنظمات والمؤسسات تجاوزت قيمتها 165 مليون يورو، واستفاد منها نحو مليوني شخص في أكثر من 190 دولة حول العالم.
وواظبت المنظمة، خلال مسيرتها، على بناء جسور الأمل وتقديم الدعم والمساعدة إلى عدد كبير من المجتمعات التي تفتقد إلى الرعاية والدعم حول العالم، حيث تتوالى مساهمات منظمة «ديهاد» للأعمال الإنسانية المستدامة عاماً تلو الآخر ليكون في رصيدها مسيرة حافلة من الأعمال والمبادرات التي كان لها دور كبير في خدمة الإنسانية والسلام.
ويعد اليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام مناسبة للتأكيد على التزام دولة الإمارات بنشر السلام، وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء العالم، حيث تفردت الدولة عبر السنوات بجهودها المستدامة في جعل العالم مكان أفضل للعيش، ما يعكس التزامها بقيم المحبة والتسامح بين الشعوب جمعاء.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد السلام المدني رئيس منظمة «ديهاد» للأعمال الإنسانية المستدامة: «نحن في منظمة ديهاد نؤكد أهمية تعزيز قيم المحبة والتسامح في العالم ونشجع توجيه الجهود الرامية لتحقيق عالم أكثر سلاماً واستدامة.. وحرصنا في (ديهاد) على تكثيف الجهود الإغاثية لتتجاوز قيمة المساعدات 165 مليون يورو، حيث يعود الفضل في ذلك إلى شراكاتنا القوية مع المؤسسات والمنظمات الخيرية، ما سمح لنا بالوصول إلى ما يقارب مليوني مستفيد في أكثر من 190 دولة حول العالم».

ديهاد
الإمارات
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