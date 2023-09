أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي من الخميس 28 سبتمبر 2023 إلى الاثنين 2 أكتوبر 2023.

Partial Road Closure on Sheikh Zayed Bin Sultan Road (E10) - Abu Dhabi

From Thursday, 28 September 2023 to Monday, 2 October 2023 pic.twitter.com/VjtsACFOXE