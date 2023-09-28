شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان ومزاد "ليوا للتمور"

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، في تأمين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، والذي يعقد خلال الفترة 21 حتى 30 سبتمبر الجاري، وتنظِّمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، في قطاع الأمن الجنائي ، اهتمام المديرية بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة وتوفير أرقى خدماتها التي تهدف إلى إسعاد الجمهور وتحقيق أهداف المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وأوضح أن فرق المديرية تتابع وضمن خطة عملها للمهرجان، تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار، وتوفير عدد من الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان وضمان سلامة الجمهور .

وتشارك في المهرجان عدد من الجهات الشرطية بمنصة في المعرض للتعريف بخدماتها وجهودها في التوعية وهي إدارة المهام الخاصة وإدارة مرور منطقة الظفرة وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وقسم الأسلحة والمتفجرات وقسم الإعلام الأمني - منطقة الظفرة وقسم العلاقات العامة وفرع شؤون الفعاليات في مديرية شرطة الظفرة ، كما تشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتوعية الجمهور بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة إلى جانب تأمين الفعاليات من خلال إدارة الإنقاذ والإطفاء.