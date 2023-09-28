الكونغرس العالمي للإعلام 2023 يطلق منصات مبتكرة لتبادل المعرفة والخبرات

كشفت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام» عن مجموعة استثنائية من المنصات المبتكرة المخصصة لتبادل المعارف والخبرات وبلورة ملامح مستقبل الإعلام ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام لعام 2023، التي ستعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتتضمن قائمة المنصات التي سيتم إطلاقها في النسخة الثانية من هذا الحدث كلاً من مختبرات مستقبل الإعلام، ومنصة الابتكار «نيكست تيك»، ومنصة للمؤثرين، بالإضافة إلى منصتي التعليم والتدريب.

وسيتم من خلال تلك المنصات تنظيم ما يزيد على 27 من الجلسات النقاشية، إلى جانب ورش العمل التدريبية والتوعوية التي يشارك في تقديمها أكثر من 161 متحدثاً وخبيراً في القطاع. وقال سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام:«تنوع منصات الكونغرس العالمي للإعلام، هدفه التركيز على قطاع الإعلام من جميع الجوانب، في وقت يوفر فيه هذا الحدث العالمي منصة مثالية تجمع قادة القطاع والخبراء وإعلاميين بارزين من مختلف دول العالم للبحث في مجموعة من الحلول، والوصول إلى أفكار مبتكرة تساهم في صياغة مستقبل القطاع، ومن هنا فقد كنا حريصين على أن نبذل جهوداً أكبر لضمان أن يعكس الحدث ديناميكية القطاع ودوره الحيوي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم، ولذلك نثق تماماً بأن زوار الكونغرس العالمي للإعلام والمشاركين فيه سيجدون كل ما يلبي تطلعاتهم، بغض النظر عن طبيعة عملهم في مجال الإعلام». من جانبه، قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن النسخة الثانية من «الكونغرس العالمي للإعلام»، ستشهد تطوراً ملحوظاً وستتضمن العديد من المنصات الجديدة والمتطورة والاستثنائية التي تنسجم مع رؤية مجموعة أدنيك ورسالتها المتجددة نحو الارتقاء بجميع القطاعات المجتمعية والاقتصادية الحيوية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع خططنا الطموحة الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً في قطاع سياحة الأعمال، فضلاً عن دعم أهداف الإمارة بأن تصبح وجهة رائدة لاجتماعات وفعاليات الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.» من جانب آخر، ستسهم ورش العمل التدريبية في الارتقاء بمهارات المشاركين في مجالات الاستدامة والبث الرياضي والذكاء الاصطناعي، وستطلعهم على أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة التي ستساعدهم على صياغة مستقبل صناعة الإعلام.

وسيقدم ورش العمل أكثر من 30 خبيراً ومختصاً في قطاعي التكنولوجيا والإعلام، علماً بأنه من المخطط أن تستقطب ورش العمل ما يزيد على 40 مشاركاً.

وستجمع مختبرات مستقبل الإعلام نخبة من المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع، وصنّاع السياسات ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتبادل ومناقشة وتطوير الأفكار التي من شأنها دفع عجلة التطور في قطاع الإعلام.

وستشهد المختبرات انعقاد 6 جلسات ضمن مساحة حصرية مغلقة في إطار فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، حيث ستجمع كل جلسة ما يصل إلى 6 مشاركين من مناطق ودول وتخصصات مختلفة، ويتم تنظيم كل جلسة بإشراف متخصص متمرس في القطاع.

وستشكل منصة الابتكار والشركات الناشئة محطة لبلورة الأفكار المبتكرة والفرص الجديدة التي تتيح للأفراد والشركات إثبات قدراتهم وكفاءاتهم، حيث يمكن للمشاركين طرح أفكارهم التجارية أمام أبرز الجهات والمستثمرين وشركات رأس المال الاستثماري، من خلال 21 عرضاً تقديمياً على مدار ثلاثة أيام.

وستكون منصة التعليم في الكونغرس العالمي للإعلام بمثابة مساحة توعوية لتعزيز المعارف من خلال 21 جلسة عملية تسلط الضوء على أحدث التوجهات والرؤى التي تعزز الريادة في القطاع الإعلامي، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الذي سيطرحون آراءهم وأفكارهم المبتكرة، بما ينسجم مع آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع.

وستوفر منصة التعليم عروضاً تقديمية فنية، ومعارض للمنتجات، ومقابلات، وعدة مناظرات جماعية، وجلسات تتمحور حول الذكاء الاصطناعي. كما سيجمع الكونغرس العالمي للإعلام مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط، والذين يمتلكون حضوراً قوياً في المنطقة، حيث سيوفر لهم منصةً إبداعية للتواصل والتعاون ومشاركة رؤاهم وخبراتهم مع المؤثرين الصاعدين عبر 21 جلسة حوارية، والتي ستكشف عن أفضل الطرق لزيادة أعداد المتابعين والمشاهدين وتوسيع القاعدة الجماهيرية، وإنشاء محتوى جذاب يعزز الإيرادات والبصمة المؤثرة لمسيرتهم المهنية.

وتشهد النسخة الثانية من الكونغرس انعقاد 4 جلسات إعلامية جديدة وموائد مستديرة، يتم تنظيمها بالتزامن مع الحدث على مدار ثلاثة أيام، وستمتد كل منها حتى 60 دقيقة، لدراسة التحديات والفرص في القطاع، وذلك بحضور مجموعة من المبدعين وصناع القرار من ممثلي القطاعات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، والذين سيتناولون المواضيع والمسائل في القطاع، عبر تبادل الأفكار حول الحلول التي تضمن بناء قطاع إعلامي مستدام.

وتشكل منصة «نيكست تيك» (NexTech) برنامجاً لمتطوراً لدعم ورعاية الشركات الناشئة، وتتيح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم وحلولهم الابتكارية والتكنولوجية المتطورة.