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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس العراقي في ضحايا الحرائق

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس العراقي في ضحايا الحرائق
28 سبتمبر 2023 15:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيق، في ضحايا الحرائق والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال.

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