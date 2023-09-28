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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
28 سبتمبر 2023 17:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والثاني عند الساعة 01:01 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والثاني عند الساعة 07:23 .

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ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 21:56 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 03:49 .

المصدر: وام
الإمارات
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