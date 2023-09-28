«شرطة أبوظبي»: توفير بيئة آمنة للأفواج السياحية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان» وجهودها المستمرة لإسعاد المجتمع.

ونفذ قسم الشرطة السياحية مجموعة من الأنشطة والفعاليات في عاصمة الأمن والأمان، بفندق قصر الإمارات وجزيرة الحديريات ومختلف المواقع السياحية، وسط تدفق كبير في حركة السياح نحو إمارة أبوظبي والتي رسخت مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الريادية استقطاباً للسياح من جميع أنحاء العالم، لما تمتلكه من مقومات جذب متنوعة يأتي من أبرزها المناخ الآمن والمستقر، والمجتمع المنفتح والمتسامح والحاضن لمختلف الثقافات.

واشتملت الفعاليات على توزيع الهدايا الرمزية والورود على السياح، والتي حملت شعار يوم السياحة العالمي، بمشاركة دورية السعادة، تعزيزاً للإيجابية، وفرقة موسيقى الشرطة التي قدمت مقطوعات من معزوفاتها التراثية والحماسية، والتي تفاعل معها السياح ونالت إعجابهم، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد للسياح والزوار بأهم قوانين إمارة أبوظبي عن طريق توزيع الكتيبات الإرشادية بعدة لغات.

وأعرب السياح عن إعجابهم بأنشطة وبرامج الشرطة السياحية في يوم السياحة العالمي، مثمنين جهود حكومة أبوظبي في تنفيذ مجموعة من الحملات الترويجية، إلى جانب الفعاليات الجاذبة التي تُظهر الالتزام بتقديم تجارب لا تُنسى للزوار من جميع أنحاء العالم، وإنشاء الوجهات والمعالم الترفيهية الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة من حيث الحجم والتصميم والخدمات المتكاملة.

وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي تهتم بتوفير بيئة سياحية آمنة مستدامة، إلى جانب المحافظة على المرافق السياحية والإرث الحضاري والثقافي والتاريخي للدولة وتقديم الخدمات المتميزة للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتشجيعهم على الاستمتاع ببيئة الإمارات الحضارية والسياحية.

وأكد المقدم راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية، اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم الخدمات المتميزة للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على نحو يسهم في توفير البيئة الملائمة للأفواج السياحية لتمكينهم من قضاء أفضل الأوقات ومشاهدة الأماكن السياحية في الإمارة، والتي عززت جاذبية القطاع السياحي بتقديم تجارب سياحية فريدة، ومجموعة من الفعاليات والمبادرات على مدار العام، مخصصة للزوار المحليين والعالميين، ضمن ما تملكه أبوظبي من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية وترفيهية وثقافية عالمية متطورة، إلى جانب زيادة الوعي بكبريات الفعاليات الرياضية والمؤتمرات وملتقيات الأعمال والثقافة وغيرها.