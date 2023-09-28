تسارع وتيرة الحملات الانتخابية لمرشحي «الوطني»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهدت الحملات الانتخابية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي، مع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة الحملات، تسارعاً في وتيرة الأشكال الدعائية التي اكتسحت مختلف قنوات التواصل مع الناخبين.

واتسمت الحملات الانتخابية خلال أول أسبوعين ببطء في إيقاعها، فيما حرص عدد من المرشحين على استغلال الدقائق الأولى من بدء الحملات الانتخابية في نشر البرامج الانتخابية والتواصل مع الناخبين وإرسال الرسائل والفيديوهات، وغيرها من الأشكال الدعائية، واكتفى عدد منهم بنشر صور فقط عن ترشحهم لعضوية المجلس الوطني من دون أي برامج أخرى، مع بدء العد التنازلي لانتهاء الفترة المحددة للحملات.

وقال الناخب عبدالرحمن علي الشحي: «إن الأسبوعين الأولين من انطلاق الحملات الدعائية للمتقدمين إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، شهدا توجه عدد منهم إلى الاستفادة من قنوات التواصل كافة، من خلال الاستعانة بالمؤثرين في مواقع التوصل الاجتماعي وحجز القاعات والمجالس في المناطق بهدف دعوة الناخبين وطرح برامجهم الانتخابية، وإرسال الرسائل النصية وغيرها».

وأضاف: «فيما لم يحرص عدد آخر على تكثيف برامجه الانتخابية، إلا مع بدء العد التنازلي لانتهاء الفترة المحددة للحملات الانتخابية، حيث بدأ هؤلاء نشر صور ولقاءات عن سيرهم الذاتية، وتعريف الناخبين بخوضهم مضمار الانتخابات الجديدة».

لم تختلف معه في الرأي الناخبة مريم سالم التي ذكرت أن اللوحات الدعائية التي كانت بالعادة تعتبر الوسيلة الأكثر انتشاراً بالنسبة لأشكال الحملات الدعائية للمرشحين في عضوية المجلس الوطني، قلت نسبة الاعتماد عليها، نتيجة ارتفاع أسعارها، ولكن نرى أنه خلال الأسبوعين الماضيين من بدء انطلاق الحملات الانتخابية، اعتمد عدد قليل من المرشحين تلك الدعاية، فيما فضل عدد كبير الاستعانة بها قبل انتهاء الفترة بأيام.

وقالت الناخبة آمنة الطنيجي: «إن كل مرشح قبل أن يؤكد ترشحه لعضوية المجلس الوطني لديه خطة محكمة ومدروسة في سبيل الاستغلال الأمثل لفترة الحملات الانتخابية التي تعرف الناخبين بخوض العملية الانتخابية، من ضمنها كيفية إدارة الأشكال الدعائية التي توصلهم إلى الناخبين والمجلس الوطني».

وأشارت إلى أن الدورات السابقة شهدت استغلال عدد من المرشحين الساعات الأولى من فترة الحملات الانتخابية حتى آخر دقيقة من اليوم الأخير، فيما اتجه عدد آخر إلى البدء في البرامج خلال منتصف فترة الحملات الانتخابية.