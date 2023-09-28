«المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي» تختتم مشاركتها في أسبوع نيويورك

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مشاركتها في سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش أسبوع المناخ في نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

وانطلقت فعاليات المنتدى، المُقام على مدار أسبوع، بلقاء مع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي وأحد القادة الشباب الدوليين في المنتدى الاقتصادي العالمي، حول الاقتصاد الدائري وتكنولوجيا المناخ. كما تلقت الشيخة شما دعوة للانضمام إلى «مجلس المستقبل العالمي» التابع للمنتدى، وتحديداً تحت مظلّة مجلس الخبراء «مستقبل حياة خالية من انبعاثات الكربون».

كما حضرت الشيخة شما قمّة الابتكار لجائزة «إيرثشوت» حيث تم الكشف عن الخمسة عشر مرشحاً نهائياً لهذا العام بجانب حلولهم المبتكرة حول معالجة القضايا المناخية والبيئية. وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بهذه الجائزة خلال وقت لاحق من العام الجاري، علماً بأن باب الترشيح مفتوح الآن للنسخة القادمة من الجائز في عام 2024، وتم اختيار «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» للانضمام إلى مجتمع دولي من المُقَيمين الرسميين المعنيين برصد وتحديد الحلول والابتكارات المناخية ذات التأثير الإيجابي.

وألقت الشيخة شما كلمة أثناء مشاركتها في حدث استضافته شركة «إغنايت باور» بعنوان «الوصول إلى طاقة عالمية نظيفة بنسبة 100%، في كل مكان وللجميع - أفكار وآراء من أفريقيا والشرق الأوسط»، حيث سلّطت الضوء على مهمة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في تمكين المجتمعات في دول الجنوب العالمي، قائلةً: «ستتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي وشركة «إغنايت باور» معاً لإطلاق «صندوق الوصول إلى الطاقة النظيفة» تماشياً مع طموحاتنا المتمثّلة في توفير الطاقة النظيفة لـ 100 مليون شخص في 12 دولة في أفريقيا بحلول العام 2030. وتنسجم هذه المبادرة مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينشد ضمان حصول جميع الأفراد على خدمات الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة في دول الجنوب العالمي». وكانت «إغنايت باور» من بين المرشحين النهائيين في «جائزة زايد للاستدامة» 2023، وهي شركة رائدة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتتخصص في تقديم حلول تكنولوجيا البنية التحتية المدعومة بالطاقة الشمسية لتوفير خدمات الكهرباء والطاقة في المجتمعات المهمشة والفقيرة وربطها بالخدمات الأساسية.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الشيخة شما مؤسَّسة «ذا كلايمت ترايب» وهي مؤسَّسة اجتماعية مقرُّها الإمارات، تهدف إلى تحفيز العمل المناخي بالاعتماد على سرد القصص والتفاعل المجتمعي الشامل والتعاون واسع النطاق. وجاء هذا على هامش فعالية في «جولز هاوس» في مدينة نيويورك. وتُعد «ذا كلايمت ترايب» مؤسسة تابعة للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وشاركت الشيخة شما في سلسلة جلسات إحاطة صباحية، نظّمها المجلس الأطلسي ومنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة التابعة لـ«مصدر».