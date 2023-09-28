الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تدشين أول مركز شرطة ذكي في صربيا بخبرات إماراتية

براتيسلاف غاشيتش وعبدالله المري خلال تدشين المركز (وام)
29 سبتمبر 2023 01:06

 دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
%44.6 من سكان الدولة يستخدمون الإنترنت لمتابعة الأخبار
9.2 مليار درهم عائدات فنادق دبي خلال 7 أشهر

دشّن معالي براتيسلاف غاشيتش، وزير شؤون الداخلية الصربي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز الشرطة الذكي في العاصمة الصربية «بلجراد»، وذلك بعد النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، وعلى مدار الـ 24 ساعة.
ويأتي التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وإطلاق حوار استراتيجي شرطي يهدف إلى ترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتقدّم معالي براتيسلاف غاشيتش، وزير داخلية جمهورية صربيا، بالشكر إلى الجانب الإماراتي على الدعم، والمساهمة في تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا، والذي سيسهل حصول مجتمعها على بعض الخدمات الشرطية الذكية. وأضاف معاليه أن هذا المشروع هو أحد المؤشرات العديدة للعلاقات الوثيقة والشراكة التي عززها البلدان على أعلى مستوى.
من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن التدشين يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز روابط العلاقات الدولية، وتوطيد الشراكات. وأضاف معاليه: أن الاتفاق بين الجانبين، والذي انطلق منذ نهاية العام الماضي، استند إلى نقل التجربة الإماراتية إلى صربيا، بتحول مراكز الشرطة الصربية إلى مراكز شرطة ذكية، بخبرات إماراتية وخدمات أمنية صربية.

مركز شرطة ذكي
الإمارات
صربيا
عبدالله خليفة المري
شرطة دبي
بلجراد
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
الرياضة
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
اليوم 10:04
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
الرياضة
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
اليوم 09:03
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
الرياضة
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©