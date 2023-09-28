تدشين أول مركز شرطة ذكي في صربيا بخبرات إماراتية

دبي (الاتحاد)

دشّن معالي براتيسلاف غاشيتش، وزير شؤون الداخلية الصربي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز الشرطة الذكي في العاصمة الصربية «بلجراد»، وذلك بعد النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، وعلى مدار الـ 24 ساعة.

ويأتي التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وإطلاق حوار استراتيجي شرطي يهدف إلى ترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتقدّم معالي براتيسلاف غاشيتش، وزير داخلية جمهورية صربيا، بالشكر إلى الجانب الإماراتي على الدعم، والمساهمة في تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا، والذي سيسهل حصول مجتمعها على بعض الخدمات الشرطية الذكية. وأضاف معاليه أن هذا المشروع هو أحد المؤشرات العديدة للعلاقات الوثيقة والشراكة التي عززها البلدان على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن التدشين يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز روابط العلاقات الدولية، وتوطيد الشراكات. وأضاف معاليه: أن الاتفاق بين الجانبين، والذي انطلق منذ نهاية العام الماضي، استند إلى نقل التجربة الإماراتية إلى صربيا، بتحول مراكز الشرطة الصربية إلى مراكز شرطة ذكية، بخبرات إماراتية وخدمات أمنية صربية.