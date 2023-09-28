الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الصينية

نهيان بن مبارك وأحمد الصايغ ونورة الكعبي خلال الحفل (وام)
29 سبتمبر 2023 01:06

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
%44.6 من سكان الدولة يستخدمون الإنترنت لمتابعة الأخبار
9.2 مليار درهم عائدات فنادق دبي خلال 7 أشهر

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش، معالى أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وعدد من كبار المسؤولين، بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين، وحشد من أبناء الجالية الصينية المقيمة بالدولة.
وأشاد السفير تشانغ بيمينغ في كلمة بالعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الصديقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وقال إن العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 99.2 مليار دولار.
وأضاف السفير الصيني: أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة الإمارات يقارب 400 ألف، وأن عدد الشركات الصينية التي تعمل في الدولة يبلغ نحو 6 آلاف شركة صينية. وقال: «الصين مهتمة اهتماماً بالغاً بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية - الإماراتية وتوسيع وتعميق أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين».

نهيان بن مبارك
السفارة الصينية
أبوظبي
الإمارات
الصين
أحمد الصايغ
نورة الكعبي
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
الرياضة
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
اليوم 10:04
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
الرياضة
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
اليوم 09:03
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
الرياضة
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©