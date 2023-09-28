نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الصينية

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش، معالى أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وعدد من كبار المسؤولين، بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين، وحشد من أبناء الجالية الصينية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير تشانغ بيمينغ في كلمة بالعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الصديقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وقال إن العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 99.2 مليار دولار.

وأضاف السفير الصيني: أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة الإمارات يقارب 400 ألف، وأن عدد الشركات الصينية التي تعمل في الدولة يبلغ نحو 6 آلاف شركة صينية. وقال: «الصين مهتمة اهتماماً بالغاً بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية - الإماراتية وتوسيع وتعميق أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين».