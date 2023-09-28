محمد الشرقي يلتقي فريق «منطاد الإمارات»

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق «منطاد الإمارات» برئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز المنصوري. واطلع سموه خلال اللقاء على مشاركات فريق منطاد الإمارات ودوره في الترويج لدولة الإمارات وإنجازاتها، بالإضافة إلى التعريف بأهمية مهرجانات المناطيد المحلية في تعزيز الجذب السياحي للدولة. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بإنجازات الفريق عبر جولاته العالمية ومشاركاته في مختلف المحافل المحلية والدولية، مؤكّدًا سموه أهمية التعريف برياضة المناطيد الجوية والترويج لها.