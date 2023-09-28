ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة حمده ساحوه

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حمده علي سعيد ساحوه السويدي، أرملة المرحوم راشد خليفة بن ديماس السويدي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس ضاحية مغيدر في الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حمدة علي سعيد ساحوه السويدي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس ضاحية مغيدر في الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.