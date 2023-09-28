تحدي «التقاط العلم» يكشف ثغرات الويب

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة دبي الرقمية، تحدي «التقاط العلم الإماراتي»، ضمن مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، التابع لها، ويهدف التحدي إلى تعزيز مهارات الطلاب الإماراتيين في مجال الأمن السيبراني. وتتجسد المبادرة في وضع تحدٍ أمام الطلبة، يتطلب اكتشاف 15 ثغرة في تطبيق ويب يحاكي النظام المصرفي.

وأكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن التحدي يعزز مهارات الشباب الإماراتي، ويسهم في تقديم بيئة رقمية تحاكي الواقع، تسمح بطرح وتطوير سُبل وآليات اكتشاف الثغرات. وسيكون التسجيل متاحاً عبر الموقع الإلكتروني https://emirati.ctf.ae/ من 7 حتى 10 أكتوبر المقبل.