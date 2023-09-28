خالد بن محمد بن زايد: «أدنوك» رائدة في تنويع الاقتصاد المحلي

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية «أدنوك» لإدارة الكربون وخطتها الطموحة لمضاعفة قدرتها على التقاطه لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

وأكد سموّه دور «أدنوك» الرائد خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات كمحفز رئيسي للنمو المسؤول وتنويع الاقتصاد المحلي، موجهاً بضرورة ضمان تعزيز الاستدامة كمحور رئيسي في استراتيجية «أدنوك» لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وإسهامها في دفع النمو عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال سلسلة القيمة، داعياً الشركة لاستكشاف المزيد من فرص النمو على المستوى الدولي.

وضمن جهودها المستمرة لتطوير الحلول المناخية، أطلقت «أدنوك» في وقت سابق من هذا العام مسابقة عالمية لتكنولوجيا الحدّ من الانبعاثات، بقيمة 3.67 مليون درهم (مليون دولار)، وذلك خلال «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» الذي انعقد في أبوظبي بمشاركة 1.500 من رواد وقادة قطاع التكنولوجيا.

واطّلع سموّه على آخر مستجدات المسابقة التي استقطبت حتى الآن 650 شركة عالمية للاستفادة من فرصة تجربة ابتكاراتهم في مجال خفض الانبعاثات ضمن عمليات «أدنوك».

وتستند هذه المسابقة إلى عدد من المشاريع التجريبية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا التي تقوم «أدنوك» بتنفيذها، بما في ذلك مشروع لتعدين ثاني أكسيد الكربون واحتجازه بالكامل ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية في أبوظبي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.

وتهدف استراتيجية «أدنوك» لإدارة الكربون إلى إنشاء منصة فريدة تربط جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للإسهام في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلنت «أدنوك» أخيراً قرارها بالاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع «حبشان» الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بسعة 1.5 مليون طن سنوياً.

وأشاد سموّه بالتقدم الكبير الذي حققته «أدنوك» هذا العام، وتمثّل ذلك في اتخاذها إجراءات عملية وملموسة لتسريع تنفيذ خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وشملت هذه الإجراءات الحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيل عملياتها من مصادر الطاقة النووية والشمسية، وتوسعة قدرتها في مجال التقاط الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين من خلال امتلاكها لحصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».