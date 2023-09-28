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علوم الدار

«نسائية دبي»: رعاية الشيخة فاطمة لمنتدى المسؤولية المجتمعية دعم ومساندة للمرأة

«نسائية دبي»: رعاية الشيخة فاطمة لمنتدى المسؤولية المجتمعية دعم ومساندة للمرأة
29 سبتمبر 2023 01:07

دبي (وام)

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أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، أن إطلاق منتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية تظاهرة هامة، نحرص من خلالها على تحقيق أهداف كريمة ونبيلة، وتجسيد لقيم رفيعة أبرزها استثمار تجارب النخب في دعم وتأصيل مسارات ومنهجيات الاستدامة، لغد أفضل للأسرة والمرأة والأمومة والطفولة والسمو بالتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الجمعية تلتزم بتحقيق أعلى معدلات النجاح من خلال استقطاب نخبة من الكوادر الإماراتية النسائية والخليجية لعرض ثمرات تجارب حياتية متميزة.
جاء ذلك، بمناسبة انعقاد منتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية في 3 أكتوبر 2023 تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي تنظمه نسائية دبي، فرع الخوانيج.
وأضافت الدكتورة فاطمة الفلاسي: «إن كانت سعادتنا كبيرة وغامرة بتنظيم واستضافة منتدى يعنى بالمسؤولية المجتمعية تعزيزا لمفهوم «نتشارك للغد»، وتحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتأكيداً وتأصيلاً لدور القيادة الرشيدة للدولة في دعم ومساندة المرأة الإماراتية وتعزيز رسالتها التنموية والحضارية خدمة للاستدامة يقينا منا بربط أدوار المرأة على وجه العموم والمرأة الإماراتية بشكل خاص بمجال المسؤولية المجتمعية ومدى أهمية دورها في المجتمع وريادة الأعمال واستيفاء توجيهات دولة الإمارات 2071 ومشاركتها رؤيتها في تنفيذ مبادئ الخمسين القادمة من خلال عرض لمجموعة أوراق عمل تقدمها نخبة من سيدات المجتمع الإماراتي والخليجي المتخصصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والخيري والإنساني والتطوعي مع الإشارة لدورهن المستدام في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وإثر جهود تلك القطاعات في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمرأة في المجتمع.

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