صقر غباش: دور كبير لـ«بريكس» في الاقتصاد العالمي

جوهانسبرغ (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مجموعةَ بريكس، بكلِّ ما تمتلكُه مِن ناتجٍ محلي يصلُ، بعد انضمامِ الدولِ الستِ الجديدةِ إليها، إلى ما يقارب ثلثَ الناتجِ المحلي العالمي، ومِن طاقاتٍ بشريةٍ هائلة، ومن مقومات تكنولوجية وصناعية متقدمة، يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في رسمِ خارطةِ المشهدِ الاقتصادي العالمي المستقبلي، وتوجيهِ بوصلةِ الاهتمام العالمي صوب الكثيرِ من القضايا التي باتتْ أكثرَ إلحاحاً من السابق، وأهمُها التغير المناخي، وأمن الطاقة، والابتكار، وكذلك الاستثمار الأكبر في التكنولوجيا الجديدة، وفتح ممرات وسلاسل توريد جديدة.

جاء ذلك في كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» الذي عقد تحت عنوان «تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعميق شراكة بريكس وأفريقيا من أجل تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا» في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

شارك في الجلسة الافتتاحية وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وبحضور محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدي جنوب أفريقيا.

وفي بداية كلمته، أشار معالي صقر غباش إلى ما ذكره صاحب السموِ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بقوله «نقدرُ موافقةَ قادة مجموعة بريكس على ضمّ دولةِ الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعةِ المهمة، ونتطلعُ إلى العملِ معاً من أجل رخاءِ ومنفعة جميعِ دولِ وشعوبِ العالم».

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تهدفُ من خلال تفاعلها الدبلوماسي إلى تحقيقِ وتعزيزِ الاستقرارِ الإقليمي والدولي، وتهدئةِ التوتراتِ في منطقة الشرق الأوسطِ وخارجِها، مؤكداً على العديد من الأمثلةِ منها المقاربة التي قادتها دولةُ الإمارات من خلال «الاتفاق الإبراهيمي»، وكذلك رعايتَها وتبنيها وثيقةَ الأخوةِ الإنسانية التي تم توقيعُها في أبوظبي عام 2019 لتعزيزِ مبادئ التعايشِ والتسامحِ والسلامِ بين أتباعِ مختلفِ الديانات. وقال معاليه تأتي استضافةُ دولةً الإماراتِ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لتغيرِ المناخ «COP28» الذي تسعى من خلالِه إلى توحيدِ الرأيِ والجهدِ العالميين للانتقالِ بالسياساتِ الدوليةِ الراميةِ إلى التحول إلى الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة من النظريةِ إلى التطبيق، وإلى التأكيد على أنَّ التصديَ لتداعياتِ تغيرِ المناخ والحفاظِ على كوكب الأرض هو مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقعُ على عاتقِ جميع دولِ الشمالِ والجنوب.

وأكد معاليه، أن انضمامُ الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يأتي باعتباره جزءاً من أولوياتِ الدولة في تأكيدِ أهمية بناءِ علاقاتٍ استراتيجية واقتصادية متوازنة بما يساهمُ في تحقيق الرخاءِ الاقتصادي الدولي المستدامِ داخلَ منظومةٍ دولية تتقاسم دولُها الواجبات والمسؤوليات والمنافع المشتركة.

وقال معاليه، إن تعزيز الشراكة بين مجموعة بريكس وأفريقيا، وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؛ يسهم في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، يبلغُ عدد سكانه أكثر من 1.3 مليار نسمة، وبإجمالي ناتج محلي يزيد عن 3 تريليونات دولار أميركي.

وأشار إلى أن الإمارات تؤكد دعم الجهود الرامية إلى العمل والتعاون مع الدول الأفريقية؛ لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

والتقى معالي صقر غباش معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش المنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

كما التقى، معالي بينغ تشينغهوا - نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية.