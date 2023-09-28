الإمارات تؤكد أهمية إرساء الاستقرار في الكونغو الديمقراطية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات أهمية إرساء الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والتصدي لخطاب الكراهية، مشيرةً إلى أن حل الخلافات وتهدئة التوترات يتطلب عملية سلامٍ شاملة بقيادة أفريقية.

وثمنت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس، تأكيد حكومة الكونغو الديمقراطية على التزامها بعقد الانتخابات كما هو مخططٌ لها نهاية هذا العام، بما في ذلك عبر نشر اللجنة الوطنية المُستقلة للانتخابات قوائم المرشحين ودعوة مراقبين إقليميين ودوليين للإشراف على الانتخابات وكذلك هيئات الأمم المتحدة المعنية.

وقالت: «نشجع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسكو)، بصفتها شريكاً رئيسياً في هذه العملية، على مواصلة تقديم الدعم اللازم في هذا الجانب، بما يتماشى مع أولويات الكونغو الديمقراطية وولاية البعثة».

وعبرت أميرة الحفيتي عن الأمل بأن تركز بعثة «مينوسكو» على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات والتصدي لخطاب الكراهية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2686 بشأن «التسامح والسلم والأمن الدوليين»، معتبرةً أن هذا النهج الوقائي يساهم بإرساء الأمن والاستقرار على المدى البعيد والحيلولة دون تفاقم النزاعات.

واعتبرت أن انعدام الأمن في شرق البلاد لايزال يشكل مَصدر قلق للجميع، خاصة مع استمرار أنشطة الجماعات المسلحة.

وأكدت ضرورة اتباع نهج شامل للتصدي لانعدام الأمن في البلاد، وتوفير الحماية للمجتمعات، مع إيلاء الأهمية لأوضاع النساء والفتيات بشكلٍ خاص، وضمان حمايتهن.

ونظراً للتداعيات الإقليمية للنزاع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدت أميرة الحفيتي على أن حل الخلافات وتهدئة التوترات في المنطقة يتطلب عملية سلامٍ شاملة، وبقيادة أفريقية، تعتمد في جوهرها على الحوار والتواصل البنّاء بين الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وقالت: «نرى أن جهود الوساطة الإقليمية الحالية تستحق الثناء والدعم، ونأمل بأن تؤدي القمم والاجتماعات التي عقدت في المنطقة خلال الفترة الماضية إلى حشد الزخم المطلوب لترسيخ الأمن والاستقرار، الأمر الذي يتطلب تكامل جميع هذه المبادرات، والعمل في الوقت ذاته على التنسيق بشكلٍ وثيق مع الحكومة الكونغولية لإنجاحها».