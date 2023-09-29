نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يصل إلى صربيا في زيارة عمل

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة بلغراد في زيارة عمل لجمهورية صربيا الصديقة.

كان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار نيكولا تيسلا في العاصمة بلغراد، فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وعدد من المسؤولين الصربيين.

تأتي زيارة سموّه إلى البلد الصديق، في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.

يرافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفدٌ يضمُّ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز أبوظبي"، وعدد من المسؤولين الحكوميين.