الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 01:50 والجزر الأول عند الساعة 19:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 22:51 والجزر الأول عند 16:20 والجزر الثاني عند الساعة 04:33.