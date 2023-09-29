خالد بن محمد بن زايد ورئيس صربيا ورئيس وزراء المجر يزورون مشاريع تطويرية في بلغراد

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جانب فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، ومعالي فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، مشروعي الواجهة البحرية والمركز التجاري غاليريا في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني «اطّلع سموّه، إلى جانب الرئيس الصربي ورئيس وزراء المجر، خلال هذه الزيارة، على أهم معالم مشروع الواجهة البحرية ومبانيها ومختلف مرافقها التي أسهمت في تعزيز المظهر العام للعاصمة الصربية».

وقام سموّه أيضاً، إلى جانب الرئيس الصربي ورئيس وزراء المجر، بجولة شملت المركز التجاري غاليريا، الذي طوَّرته الشركة الإماراتية المتخصِّصة في المجال العقاري «إيجل هيلز»، في إطار التعاون المشترَك بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاع الاستثمار والتجارة والاقتصاد، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه الجولات ضمن زيارة العمل التي يجريها سموّه إلى صربيا في إطار توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.