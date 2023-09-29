جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية تخرّج الدفعة الـ13

رأس الخيمة (وام)

احتفلت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، أمس الأول، بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلبتها، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والقيادات في قطاع الصحة والتعليم وأولياء أمور الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بالإضافة إلى الخريجين البالغ عددهم 105 خريجين من كلّيتي الصيدلة والتمريض. وتقدم الأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة، في مستهل حفل التخرج، بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على دعمهما الموصول للجامعة منذ تأسيسها وحرصهما على الوصول بها إلى مستويات متقدمة من الناحية الأكاديمية والبحثية والسمعة العالمية. كما توجه الدكتور مطالقة، بالتهنئة للخريجين وأهاليهم على إنجازهم وبدئهم رحلة جديدة في مجال الرعاية الصحية، وحثهم على الإبداع والتفوق في مجالات عملهم وخصوصاً في ظل دخول الرعاية الصحية حقبة جديدة من التطور والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعامل مع قواعد البيانات الكبرى.

وقال: إن رحلة العلم والتعلم لا تنتهي بل تستمر مدى الحياة وخصوصاً للعاملين في القطاع الصحي، الذين يسعون دوما نحو تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.

وتقدم الدكتور مطالقة، بجزيل الشكر والتقديـر إلى سالم الشرهان، رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء المجلس، على دعمهم وتوجيههم المستمر لإدارة الجامعة لتحقيق المزيد من النجاحات، وكذلك إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على جهودهم الدؤوبة التي بذلوها خلال العام المنصرم لخدمة أهداف الجامعة وكلياتها.